بعد أكثر من 20 يوما على اعتقالهم.. “قسد” تفرج عن 8 أشخاص من أهالي بلدة الشحيل بريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفرجت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، عن 8 أشخاص من أبناء بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد اعتقال دام أكثر من 20 يوما، حيث شنت قوات سوريا الديمقراطية حملة اعتقال في البلدة، في 8 آب/أغسطس، واقتادتهم إلى مراكزها الأمنية، دون معرفة أسباب الاعتقال حينها، فيما ذكرت مصادر للمرصد السوري، بأن “قسد” اتهمهم بالانتماء إلى إحدى خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 25 آب/أغسطس، مظاهرة خرج بها العشرات من أهالي منطقة “الشعيطات” في قرية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، طالبت قسد والتحالف الدولي بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء “الشعيطات” القابعين في سجون قوات سوريا الديمقراطية، وقطع المتظاهرون الطريق الرئيسية في قرية “أبو حمام” من خلال حرق الإطارات المطاطية.