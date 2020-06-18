بعد أن خرج إلى الشمال مُهجراً وعاد بضمانات.. مقتل شاب من أبناء مدينة التل تحت التعذيب في أقبية النظام السوري

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب من أبناء مدينة التل تحت التعذيب في أقبية النظام السوري، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الشاب جرى اعتقاله من قِبل فرع “الأمن العسكري” قبل نحو شهر، ليعيده جثة هامدة إلى ذويه، بعد أن قضى تحت التعذيب على يد الأجهزة الأمنية.

والجدير ذكره أن الشاب هُجر نحو الشمال السوري، بموجب الاتفاق القاضي بتهجير الفصائل وأبناء المدينة الرافضين للتسوية والمصالحة في عام 2016، وعاد عقب أشهر قليلة، بعد ضمانات لذويه المتواجدين في التل من أعضاء لجان المصالحات والتسويات في المدينة.

ومع استشهاد المزيد من الأشخاص، يرتفع عدد الذين استشهدوا في سجون النظام إلى 16209 مدني وثقهم “المرصد السوري” بالأسماء، هم: 16020 رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، وكان “المرصد السوري” حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية