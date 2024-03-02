بعد أن عجز ذويه عن دفع الفدية.. عصابة تعدم مواطناً بالرصاص في ريف دير الزور

بعد أن عجز ذويه عن دفع الفدية.. عصابة تعدم مواطناً بالرصاص في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: عثر أهالي على جثة شاب من أبناء بلدة السيال بريف البوكمال ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية شرقي دير الزور مقتولاً بعيارات نارية في بادية السكرية بريف البوكمال، كان قد اختطف منذ نحو 20 يوماً من قبل مجهولين حيث طالبوا ذويه بدفع فدية مالية وعند عجز ذويه عن دفعها قتلوه.

يشار بأنه تم ترحيله من تركيا قبل نحو 5 أشهر.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 54 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 56 شخص، هم: 3 أطفال، و10 مواطنات، و43 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 16 جريمة في درعا راح ضحيتها 11 رجل وطفلة و4 سيدات

– 5 جرائم في السويداء راح ضحيتها 3 رجال وطفل وسيدة

– 10 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 7 رجال وطفل و3 سيدات.

– 6 جرائم في حمص راح ضحيتها 6 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

–6 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 6 رجال

– 2 جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة ورجل

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان.