بعد أن كان الكلام حوله من “المحرمات”.. الأوساط الموالية للنظام السوري ينقمون على بشار الأسد ويتحدثون عن رحيله

بعد أن كان الكلام حوله من “المحرمات”.. الأوساط الموالية للنظام السوري ينقمون على بشار الأسد ويتحدثون عن رحيله

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها عموم مناطق السيطرة على الأراضي السورية، وعلى وجه التحديد مناطق نفوذ النظام السوري، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة في كل من محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، أن الأوساط الشعبية الموالية للنظام تنقم على بشار الأسد رأس هرم النظام، حيث باتوا يتحدثون عن رحيلة كأحد الحلول المتاحة لتحسن الوضع السوري، بعد أن كان الكلام حول هذا الأمر يعتبر من المحرمات حتى ضمن العائلة الواحدة، لكن الأوساط تلك ضاقت ذرعاً من الأوضاع وتعاطي النظام السوري معها، ولاسيما بعد انهيار الليرة السورية بشكل متسارع أمام القطع الأجنبية والغلاء الفاحش وما آلت عليه البلد

وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، خروج مظاهرة جديدة في مدينة السويداء، حيث خرج العشرات من أبناء جبل العشرات بمظاهرة مناوئة في ساحة الفخار بالمدينة، وجدد المتظاهرون مطالبهم برحيل بشار الأسد وإسقاط النظام السوري، في الوقت الذي خرجت مسيرة مفتعلة للنظام السوري بالمدينة