بعد أن ورد اسمه في قوائم المطلوبين للنظام السوري.. مجهولون يغتالونه بالرصاص في ريف درعا الغربي

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، مواطن يعمل في مجال توزيع الحلويات، في مدينة نوى بريف درعا الغربي، ما أدى إلى مقتله.

والجدير بالذكر أن المواطن أجرى عملية التسوية في المدينة في 9 تشرين الأول الجاري، بعد أن ورد اسمه في قوائم المطلوبين التي سلمتها اللجنة الأمنية إلى وجهاء المدينة.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1194 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 854، وهم: 255 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 389 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 150 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 33 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.