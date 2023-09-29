بعد أيام من إصابته.. مواطن يفارق الحياة متأثرا بجراحه في اشتباكات “الفتنة” بريف دير الزور

محافظة دير الزور: فارق مواطن حياته، اليوم، متأثراً بجراح أصيب بها في أحداث “الفتنة” التي شهدتها مناطق ريف دير الزور الشرقي، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، ومسلحين محليين وعابرين من مناطق النظام من جهة أخرى، حيث أصيب بشظايا قذيفة هاون في وقت سابق أثناء تواجده بالقرب من خطوط التماس على أطراف بلدة ذيبان، وينحدر القتيل من بلدة القورية بريف دير الزور الخاضعة لمناطق نفوذ قوات النظام.

وشهدت قرى وبلدات على ضفاف نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي، اشتباكات مسلحة بتغطية من المدفعية قوات النظام، بين “قسد” ومسلحين محليين بعد عبورهم من مناطق النظام.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 27 أيلول الجاري، إلى استشهاد مواطن من أبناء بلدة القورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام شرقي دير الزور، جراء إصابته برصاصة طائشة مجهول المصدر أثناء تواجده قرب مناطق التماس مع “قسد”.

ووثق المرصد السوري خلال جولتين من الاقتتال الدامي مفارقة 119 شخص لحياتهم، وهم: 29 من قوات سوريا الديمقراطية، و79 من المقاتلين المحليين، 11 مدنيين بينهم 4 سيدات و5 أطفال.

وبدأت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحين موالين لـ”أبو خولة” قائد مجلس دير الزور العسكري في الـ27 من آب الفائت، إثر اعتقال أبو خولة من قبل “قسد” على خلفية اتهامه بالفساد والإتصال مع الميليشيات الإيرانية وقوات النظام.