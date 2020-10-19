بعد أيام من افتتاحه.. “الجيش الوطني” يغلق معبر “عون الدادات” في ريف حلب الشرقي

أغلق “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة، معبر “عون الدادات” قرب مدينة “جرابلس”، والذي يصل مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل “درع الفرات”، بـ”منبج” الخاضعة لنفوذ مجلس “منبج العسكري” وقوات النظام، في ريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك بعد أيام من افتتاحه، لأسباب غير معروفة حتى اللحظة، وسط اتهامات للفصائل بأن سبب الإغلاق يعود لتأثير المعبر على حركة التهريب التي كانت فصائل تشرف عليها وتحقق مكاسب منها.

ونشر المرصد السوري في 14 أكتوبر/تشرين الأول، بأن الشرطة العسكرية افتتحت معبر “عون الدادات” أمام حركة المدنيين والتجارة، والذي يربط بين مناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني” والقوات التركية بريف حلب، بمناطق سيطرة مجلس منبج العسكري وقوات النظام في منبج حلب شمال شرق حلب، لتندلع اشتباكات عنيفة بين “الشرطة العسكرية” التي قامت بافتتاح المعبر من جهة، وفصيل “أحرار الشرقية” من جهة أُخرى ومعلومات مؤكدة عن وقوع جرحى من كلا الطرفين جراء الاشتباكات الدامية فيما بينهم نتيجة خلافهم على تقاسم الإتاوات من السيارات التجارية والمدنيين، وجرى إغلاق معبر “عون الدادات” منذ نحو 6 أشهر بقرار من “الجيش الوطني” بسبب جائحة كورونا، إلا أن عمليات تهريب البضائع والأشخاص استمرت تحت إشراف فصائل “الوطني” بشكل سري لقاء مبالغ مالية طائلة.