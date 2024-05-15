بعد أيام من افتتاح معبر قرب سراقب.. طلاب إدلب يقاطعون شهادات التعليم في مناطق النظام 

مرت أيام دون رصد حركة عبور للطلاب من مناطق سيطرة الهيئة إلى مناطق النظام، بعد الإعلان عن افتتاح معبر ترنبة قرب مدينة سراقب أمام الطلاب الراغبين بتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة.

وحددت قوات النظام أن المعبر سيتم افتتاحه من يوم السبت حتى الأربعاء اليوم.

وأشار المرصد السوري، مطلع الأسبوع الجاري إلى أن فرق من الهلال الأحمر السوري، وأخرى طبية وأمنية وعسكرية انطلقت من مدينة خان شيخون، إلى منطقة سراقب، لمتابعة إجراءات افتتاح ممر بين مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام وقوات النظام، قرب بلدة الترنبة، ونقل الراغبين من الطلاب إلى مراكز إيواء في مدارس خان شيخون، من أجل تقديم امتحاناتهم.

وفي 3 حزيران من العام الفائت، افتتحت قوات النظام معبر سراقب للسماح لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بالخروج من مناطق سيطرة الهيئة والفصائل باتجاه مناطق سيطرتها.

وبالمقابل، ترفض مديرية التربية التابعة للهيئة، الشهادات الصادرة من مناطق النظام السوري، وترفض منح الخريجين بطاقة مزاولة مهنة للعمل ضمن مناطقها.