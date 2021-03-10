بعد أيام من الاستهدافات المتبادلة على محاور عين عيسى.. قوات النظام تستقدم تعزيزات عسكرية إلى اللواء 93 شمالي الرقة 

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى اللواء 93 بعين عيسى شمالي الرقة، وتتألف تلك التعزيزات من عدة حافلات تقل عشرات العناصر.

ويأتي ذلك، بعد أيام من الاستهدافات والقصف المتبادل، بين قوات النظام من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، على محاور ناحية عين عيسى.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 2 آذار، قصفًا صاروخيًا من قِبل قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الفصائل والقوات التركية على المحاور الشرقية لناحية عين عيسى في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، رداً على قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها، دون تسجيل سقوط أضرار بشرية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الـ 22 من فبراير / شباط المنصرم، إلى احتراق سيارة تابعة لقوات النظام، بالإضافة إلى جرح عنصر جراء القصف الصاروخي الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على تمركزات النظام في محيط صوامع عين عيسى شمالي الرقة.