بعد أيام من الهجوم بمفخخة.. “التنظيم” يهاجم سيارة قيادي بـ”قسد” ويصيب عنصرين في ريف دير الزور

بعد أيام من الهجوم بمفخخة.. “التنظيم” يهاجم سيارة قيادي بـ”قسد” ويصيب عنصرين في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب عنصران من “قسد” بجروح، وهما مرافقين لقيادي عسكري، إثر هجوم مسلح لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، استهدفوا خلاله آلية عسكرية “دفع رباعي” تعود للقيادي، في مدينة الشحيل شرقي دير الزور.

يشار إلى أن التنظيم هاجم بمفخخة نقطة عسكرية للكوماندوس في المنطقة ذاتها يوم الجمعة 10 أيار، أسفرت عن مقتل 3 عناصر وإصابة 4 آخرين.

وأحصى المرصد السوري 113 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 61 قتيلا، هم: 41 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و6 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و10 مدنيين بينهم طفل ومشعوذة.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 94 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 29 من العسكريين و9 مدنيين بينهم طفل ومشعوذة و4 من التنظيم.

– 11 عملية في الحسكة أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين، و2 من التنظيم، و1 مدني.

– 8 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.