بعد أيام من الهدوء النسبي.. قوات النظام تجدد قصفها البري لعدة بلدات وقرى ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

بعد أيام من الهدوء النسبي.. قوات النظام تجدد قصفها البري لعدة بلدات وقرى ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، كما قصفت بلدات سفوهن وفليفل والبارة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وقريتي كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وجاء القصف بعد هدوء نسبي شهدته المنطقة لعدة أيام.

وفي 24 كانون الثاني الجاري، قصفت مدفعية قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان”، قريتي بينين والبارة بجبل الزاوية جنوبي إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية.