بعد أيام من قتله.. الجندرما تقذف جثة باحث عن ملاذ آمن قرب الجدار الحدودي في ريف (كوباني)

استشهد مواطن من أبناء محافظة دير الزور، وأصيب اثنان آخران بجروح أحدهما لا يزال مصيره مجهولا، نتيجة إطلاق نار من عناصر حرس الحدود التركي “الجندرما”، على مجموعة من الباحثين عن ملاذ آمن قرب قرية كولتب في الريف الشرقي لمدينة عين العرب (كوباني).

ووفقا للمصادر فإن القوات التركية منعت المدنيين من الاقتراب وسحب الجثة منذ عدة أيام، فيما جرى قذفها اليوم إلى الجانب السوري اليوم.

وبذلك، يرتفع إلى 11 تعداد المدنيين الذين وثق المرصد السوري استشهادهم برصاص قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” منذ مطلع العام 2024 ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعند الحدود مع تركيا، كما أصيب 19 مدنيين بينهم طفلة برصاص “الجندرما” أيضاً، وتوزع الشهداء على النحو الآتي:

– 6 مواطنين بينهم طفل بريف إدلب ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل

– 2 ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “نبع السلام”

– 1 مواطن ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري.

–1 مواطن ضمن مناطق نفوذ “قسد” بكوباني

– مواطن ضمن مناطق نفوذ قسد بريف الحسكة