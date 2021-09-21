بعد أيام من قتلها لـ 4 عمال.. القوات التركية تجدد قصفها على قرية ضمن ريف “عاصمة” الإدارة الذاتية شمال شرق سورية

بعد أيام من قتلها لـ 4 عمال.. القوات التركية تجدد قصفها على قرية ضمن ريف “عاصمة” الإدارة الذاتية شمال شرق سورية

محافظة الرقة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، استهدف مناطق في قرية الدبس الواقعة بريف بلدة عين عيسى الغربي، ضمن الريف الشمالي لمحافظة الرقة، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، حيث تعد عين عيسى “عاصمة” الإدارة الذاتية شمال شرق سورية.

وكان المرصد السوري وثق في 17 الشهر الجاري، مقتل 4 أشخاص، جراء قذائف صاروخية مصدرها القوات التركية، أثناء عملهم بحفر الأنفاق لصالح قوات سوريا الديقمراطية في قرية دبس الواقعة بريف عين عيسى “عاصمة الإدارة الذاتية”، ومن بين القتلى طفل دون سن الـ 18، كما تسبب القصف بسقوط جرحى بجراح متفاوتة.