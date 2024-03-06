بعد أيام من مقتل مستشار إيراني.. مجموعات عاملة مع “حزب الله” تستهدف الجولان السوري المحتل

استهدفت المجموعات العاملة مع “حزب الله” اللبناني، بعدة قذائف صاروخية منطقة الجولان السوري المحتل، وسمع أصوات الانفجارات في مدينة نوى بريف درعا المحاذي لمنطقة الجولان المحتل، تزامنا مع استنفار المجموعات المدعومة من إيران وقوات النظام في المنطقة.

وفي فجر يوم الأول من آذار الجاري، دوت 3 انفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف إسرائيلي طال “فيلا” في منطقة بطرايا في أطراف بانياس الجنوبية على الساحل السوري، يتواجد ضمنها مجموعة تابعة للميليشيات الإيرانية، مما أدى لمقتل 3 أحدهم مستشار إيراني.