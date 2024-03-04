بعد أيام من مقتل ضابط متهم بإطلاق الصواريخ على الجولان المحتل.. مقتل مسلحين اثنين بانفجار عبوة ناسفة

بعد أيام من مقتل ضابط متهم بإطلاق الصواريخ على الجولان المحتل.. مقتل مسلحين اثنين بانفجار عبوة ناسفة

محافظة القنيطرة: قتل مسلحان يتبعان لمجموعة محلية وتحول جثثهما إلى أشلاء جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل أحد المنازل في بلدة طرنجة بريف القنيطرة الشمالي الشرقي عند الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وفي 27 شباط الفائت، اغتيل ضابط برتبة عقيد وأصيب ضابط آخر جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهما على طريق الناصرية – غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، ويتبع الضابطان لإحدى الكتائب في اللواء 112 الذي تتهمه إسرائيل بإطلاق صواريخ على الجولان السوري المحتل.