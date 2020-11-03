بعد إبعاده عن الالتحاق بتنظيم “الدولة الإسلامية في سوريا”.. منفذ هجوم فيينا خدع ونفذ

بعد إبعاده عن الالتحاق بتنظيم “الدولة الإسلامية في سوريا”.. منفذ هجوم فيينا خدع ونفذ

قال وزير الداخلية النمساوي إن منفذ الاعتداء الدامي في فيينا مساء الإثنين نجح في “خداع” برنامج إعادة تأهيل المتطرفين والمكلفين متابعته.

وفي أبريل 2019 حكم منفذ الهجوم بالسجن 22 شهرا لمحاولته التوجه إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الاسلامية، ولكن تم الإفراج عنه في شكل مبكر الأمر الذي انتقده الوزير كارل نيهامر أمام الصحافيين، لافتا من جهة أخرى إلى اعتقال 14 شخصا وتنفيذ 18 عملية دهم في البلاد على صلة بالهجوم.

أعلنت السلطات النمساوية الثلاثاء أن أحد منفذي الهجوم الذي أرهب فيينا مساء الاثنين وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل قبل أن ترديه الشرطة، هو من “أنصار” تنظيم الدولة الإسلامية ويحمل الجنسيتين النمساوية والمقدونية الشمالية.

وقع “الهجوم الإرهابي” بحسب المستشار سيباستيان كورتز مساء الاثنين في قلب العاصمة النمساوية قرب كنيس يهودي ودار الأوبرا.

وأوضح وزير الداخلية أن هذا الشاب البالغ من العمر 20 عاما سبق أن أدين العام الماضي بجريمة إرهابية لمحاولة السفر إلى سوريا.

ويبحث المحققون حاليا عن مشتبه بهم آخرين محتملين شاركوا في الهجوم.

وانضم حوالى 150 مواطنا من مقدونيا الشمالية إلى صفوف الجهاديين بين عامَي 2012 و2016 للقتال في العراق وسوريا.

ووقعت عمليات إطلاق النار في وقت مبكر من المساء، قبل ساعات من بدء تنفيذ إجراءات الإغلاق العام المرتبطة بكوفيد-19 والتي اضطرت النمسا لإعادة فرضها في محاولة للسيطرة على الموجة الوبائية الثانية التي تشهدها البلاد.

المصدر: الحرة