بعد إتلاف صوره في الريف الشرقي.. أبناء مدينة صلخد يزيلون صور رأس النظام في ريف السويداء الجنوبي

محافظة السويداء: أقدم مواطنون من أبناء مدينة صلخد بريف السويداء الجنوبي، اليوم، على إزالة صور لرأس النظام “بشار الأسد” داخل المستشفى الحكومي في المدينة، بالإضافة إلى إزالة الواجهة الأمامية التي تحمل اسم مستشفى “الباسل”، ومجسم لـ “حافظ الأسد” في مبنى حكومي.

وجاء ذلك، بعد ساعات على إتلاف صورة “بشار الأسد” رأس النظام السوري في قرية بارك بالريف الشرقي لمحافظة السويداء، في حين كان أهالي قرية وقم في الريف الغربي قد أزالوا تمثال “حافظ الأسد” في ساحة القرية.

واستبدل الأهالي في بلدة ملح بالريف الجنوبي اسم “حديقة الباسل” ليصار اسمها الجديد “حديقة الأمل”، المتزامن مع إغلاق مقر شعبة حزب البعث التابع للنظام في مدينة صلخد بريف السويداء الجنوبي، بشكل سلمي، وباتفاق وتوافق بين عناصر الشعبة والمحتجين.

بينما لا تزال ساحة السير/ الكرامة تشهد احتجاجات شعبية بشكل متواصل، بعد دخولها إلى الشهر الثاني، الداعية إلى تنحي رأس النظام السوري وإسقاط حكومته، وتطبيق القرار الأممي 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وتعزيز مفهوم اللامركزية، وبناء جسم وطني سياسي ديمقراطي، تحفظ حق المواطنة وتحمي حقوق النسيج السوري بمختلف أطيافه.

وحمل المحتجون اليوم لافتات كتب عليها:” من ساحة الكرامة في السويداء إلى الزبداني رئة دمشق أنتم في قلوبنا”، أيقونة الثورة مي سكاف تحية من الروح إلى الروح”.

وأيضاً اليوم زار وفد كبير من عشائر المنطقة دارة الرئيس الروحي للموحدين، تحت شعار “سنبقى الحارس الأمين للحراك السلمي حتى تحقيق مطالب السوريين”، وتأكيداً على وحدة صف أبناء المحافظة بمختلف أطيافهم.