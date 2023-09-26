بعد إجبارهم على العودة الطوعية.. السلطات التركية ترحل 20 لاجئاً سورياً باتجاه رأس العين بريف الحسكة

محافظة الحسكة : رحلت السلطات التركية 20 شخصاً الى مدينة رأس العين عبر معبر “جيلان بينار” ضمن منطقة “نبع السلام” وذلك بعد إجبارهم على وضع بصماتهم على ورقة بأنهم عادوا بشكل طوعي إلى سوريا، وتمكن أحد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من الوصول الى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة، وأكد بأنه وعند وصولهم إلى معبر راس العين تم الاستيلاء على ما يملكلون من أموال وهواتف نقالة وامتعة، ومن ثم نقلهم إلى مدرسة كانت مليئة بالأشخاص سابقاً، مضيفاً بأنه تواصل مع أهله واتفقوا مع أحد المهربين وقاموا باخراجه من رأس العين لقاء مبلغ مالي قدره 2000 دولار أمريكي.

وفي 22 آب الفائت، رحلت السلطات التركية 20 لاجئاً سورياً إلى مدينة رأس العين، ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الحسكة، بعد إجبارهم على التوقيع على أوراق تؤكد على موافقتهم على العودة الطوعية، بينما الواقع لا يوحي بذلك، حيث رمي بهم على أرصفة مدرسة عبدالكريم كوسا، دون السماح لهم بدخول المدرسة، من قبل الفصائل الموالية لأنقرة.