بعد إخراج مطار حلب الدولي عن الخدمة للمرة الثانية بسبب قذيفة على الجولان المحتل.. طائرة شحن إيرانية تهبط في حميميم

بعد إخراج مطار حلب الدولي عن الخدمة للمرة الثانية بسبب قذيفة على الجولان المحتل.. طائرة شحن إيرانية تهبط في حميميم

هبطت طائرة شحن إيرانية تابعة لشركة ماهان اير التابعة للحرس الثوري الإيراني في مطار حميميم، بعد خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي يوم أمس على خلفية قصف الجولان السوري المحتل بقذيفة واحدة من جهة ريف درعا.

وتعتبر الطائرة الإيرانية هي الأولى التي تهبط في مطار حميميم منذ سيطرة روسيا على المطار وبناء أكبر قاعدة عسكرية روسية في سورية.

واستهدفت ضربات إسرائيلية مطار حلب الدولي، يوم أمس، بعد ساعات من إعادته للخدمة، مما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن مطار حلب الدولي عاد للعمل، بعد أقل من 48 ساعة على الضربات الإسرائيلية بعد ظهر يوم الخميس 12 تشرين الأول التي أخرجت مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة، فيما تستمر شركات الطيران ببرمجة رحلاتها عبر مطار اللاذقية “حميميم”، ريثما يتم إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق الدولي، التي شارفت على النهاية بجهود فرق الصيانة.