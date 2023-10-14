بعد إخلاءه بشكل كامل.. إصابة شابين بجراح إثر غارات جوية روسية استهدفت مقر عسكري على أطراف مدينة إدلب

بعد إخلاءه بشكل كامل.. إصابة شابين بجراح إثر غارات جوية روسية استهدفت مقر عسكري على أطراف مدينة إدلب

أصيب شابان بجراح طفيفة جراء تعرضهم لشظايا إثر تنفيذ الطيران الحربي الروسي قبل قليل لغارتين جويتين بصواريخ شديدة الانفجار استهدفتا معمل الغزل الواقع على طريق إدلب – سرمين عند أطراف مدينة إدلب الشرقية، حيث يتضمن المعمل مقرات عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى وجرى إخلاء المعمل بشكل كامل قبل تنفيذ الغارات.

وبذلك، يرتفع إلى 52 تعداد المدنيين والعسكريين الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة “بوتين – أردوغان” خلال العام 2023 وتحديداً منذ تاريخ 24 حزيران، بالإضافة لإصابة أكثر من 73 شخص بجراح متفاوتة.

والشهداء والقتلى هم:

– 18 مدني بينهم سيدتين و3 أطفال 2 منهم من عوائل التركستان بقصف جوي على إدلب

– 34 من المجموعات الجهادية بينهم 17 من هيئة “تحرير الشام” باستهدافات جوية على إدلب