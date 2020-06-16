بعد إخلاء تحرير الشام لحواجزها على اتستراد “M4”.. دورية روسية – تركية مشتركة تصل إلى الأطراف الشرقية لجسر الشغور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة شرق إدلب نحو أطراف مدينة جسر الشغور الشرقية، وهذه المرة الأولى التي تصل إلى تلك المنطقة منذ بدء الدوريات، كما أن من الجدير ذكره أن الدورية المشتركة هي الـ 17 من نوعها على اتستراد الـ M4.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، إخلاء “هيئة تحرير الشام” لكافة حواجزها المتمركزة على الطريق الدولية “حلب – اللاذقية” M4، ابتداءً من أريحا، وصولاً إلى ما بعد محمبل في ريف إدلب الغربي، لأسباب غير معلومة حتى اللحظة.