بعد إزالة العديد منها ضمن مناطق سيطرتها.. قوات النظام تقوم بإزالة أكبر حاجز أمني لها في العاصمة دمشق

بعد إزالة العديد منها ضمن مناطق سيطرتها.. قوات النظام تقوم بإزالة أكبر حاجز أمني لها في العاصمة دمشق

محافظة دمشق: أفادت مصادر المرصد السوري، باستمرار قوات النظام في إزالة حواجزها الأمنية المنتشرة ضمن مناطق سيطرتها، بعد أن عملت على إزالة حواجز عدة في مناطق متفرقة بدءاً من درعا مروراً بحماة وحمص وطرطوس وصولا إلى دمشق والقنيطرة، تزامنا مع تعزيز قواتها في المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي الغربي، وريف حمص الغربي، والجنوبي الغربي.

وفي هذا السياق، أقدمت قوات النظام على إزالة الحواجز المنتشرة في أحياء متفرقة في دمشق العاصمة، ويعتبر الحاجز الذي أزيل مؤخراً من أكبر حواجزها الأمنية، جاء بعد أيام من إزالة الحواجز الواقعة بالقرب من ساحة الأمويين، ومدخل برزة وشوارع أخرى في العاصمة دمشق.

وفي 14 أيلول الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إخلاء قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حواجز عسكرية عند مداخل مدينة درعا، حيث تم إزالة حاجز مدرسة القنيطرة في حي طريق السد، وحاجز الشلال على طريق الصوامع، وحاجز المسلخ في حي البحار بدرعا البلد، والنقطة العسكرية التابعة للأمن العسكري في حي المنشية.

كما أزالت حواجز أمنية من أطراف مدينة حماة وطريق حمص طرطوس وحاجز على طريق دمشق درعا.

وعملت قوات النظام على إزالة أحد أكبر الحواجز على الطريق الواصل بين محافظة القنيطرة في منطقة الجولان جنوب سوريا والعاصمة دمشق.

بالتوازي مع ذلك، عززت قوات النظام والأجهزة الأمنية حواجزها في مناطق تواجد الميليشيات الإيرانية وحزب الله” اللبناني بمنطقة القلمون بريف دمشق الشمالي الغربي، وريف حمص الغربي، والجنوبي الغربي.

وفي خطوة سابقة، وصلت تعميمات للفرقة الرابعة بإزالة الحواجز المنتشرة على الطرقات وداخل مدينة دمشق وريفها.