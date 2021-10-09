بعد إسقاط طائرة “درون” تركية.. طائرة “درون” جديدة تقصف موقعًا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

محافظة حلب: قصفت طائرة “درون” محيط قرية البيلونية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

على صعيد متصل، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اتساع رقعة القصف البري التركي، مساء اليوم، ليشمل قرى عقيبة والمالكية وصوغانكه ومحيط مطار منغ العسكري والشوارغة، بالإضافة لقرى وردية و سد الشهباء وتل مضيق مغارة العبد التي تعرضت للقصف قبل ساعات، فيما تمكنت القوات الكردية من إسقاط طائرة درون على جبهة مرعناز في ريف حلب الشمالي.

وكانت القوات الكردية قد قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط النقطة التركية بالقرب من المشفى الوطني على أطراف مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ،كما تسبب القصف بانقطاع طريق عفرين – إعزاز، يأتي ذلك بعد استهداف القوات التركية والفصائل الموالية لها عدة قرى بريف حلب الشمالي منذ صباح اليوم، وتركز القصف على قرى وردية و سد الشهباء وتل مضيق مغارة العبد، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم إلى أن قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدف القصف كل من الوردية ووتل مضيق و مغارة العبد، ما أدى لأضرار مادية.