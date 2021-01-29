بعد إشرافه على إزالة العشوائيات والأبنية المخالفة.. مجهولون يستهدفون بعبوة ناسفة رئيس بلدية الشعب “الرقة”

محافظة الرقة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مجهولون بعبوة ناسفة، رئيس بلدية الشعب “الرقة” أثناء تجوله بسيارته في مدينة الرقة الخاضعة لنفوذ “قسد”، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فقط.

ووفقًا للمصادر، فإن رئيس بلدية الشعب الحالي تسلم مهامه بعد اعتقال رئيس البلدية السابق بتهم تتعلق بالفساد، حيث يشرف على أعمال إزالة الأبنية المخالفة في مدينة الرقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 27 يناير/كانون الثاني، هدم بلدية الرقة التابعة لـ”الإدارة الذاتية” لنحو 70 منزلًا عند دوار حزيمة في مدينة الرقة، وتعد من المناطق الفقيرة، تم بناء هذه المنازل بشكل مخالف بعد بدفع رشاوى إلى المسؤولين في المحافظة.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن القوات العسكرية والأمنية، أخرجت 70 عائلة تحت تهديد السلاح والضرب والشتم والاهانات، وشارك في عملية الهدم نحو 400 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية وقوات “HAT” و”الأسايش”، إضافة إلى أكثر من 4 عربة مدرعة وسيارات نوع “همر” برفقة آليات ثقيلة للهدم.

وبينت “الإدارة الذاتية”، في وقت سابق، بأنها تعمل على “النهوض بالواقع الخدمي والعمراني” في مدينة الرقة، وتسعى إلى تنظيم مخطط عمراني للمناطق العشوائية، وذلك عبر بيان صدر عن “بلدية الشعب” في الرقة، حصل المرصد السوري على نسخة منه، وجاء فيه: تسعى بلدية الشعب في الرقة للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في المدينة ، حيث قامت البلدية باحداث مكتب جديد خلال العام المنصرم تحت مسمى مكتب التخطيط والتنظيم العمراني والذي تسعى من خلاله إلى تنظيم مخطط عمراني للمناطق العشوائية، وكانت البداية في حي الأندلس الواقع شمال المدينة حيث قام المكتب بتجهيز مخطط تنظيمي للمنطقة يتضمن ( الحدائق العامة – مراكز صحية – مدارس – تمديد شبكات الصرف الصحي ) وتم عرض المخطط على الأهالي لتقديم اعتراضاتهم حول المخطط ونظراً لارتفاع نسبة الاعتراض تم إيقاف العمل في المخطط بشكل مؤقت وعدم إعطاء أي رخصة بناء في المنطقة المذكورة .

وعلى هذا الأساس حذرت البلدية جميع سكان الحي من عدم البناء بشكل عشوائي وذلك تحت طائلة المسائلة القانونية .

ومن خلال جولات الدائرة الفنية على المنطقة لوحظ ارتفاع نسبة تشييد الأبنية المخالفة في المنطقة القريبة من دوار حزيمة ( منطقة المطار الزراعي سابقاً ) والاعتداء التام على الممتلكات العامة كما وأن المخالفات طالت مدرسة الأندلس وحرم المطار الزراعي وردم المصارف الزراعية والبناء فيها بالإضافة لطريق المطار ، وقد قامت البلدية بتقديم عدة إنذارات لإيقاف العمل وعدم البناء لكن لم تكن هناك استجابة من قبل الأهالي وقد حاولت البلدية مسبقاً إيقاف العمل عدة مرات لكن كانت مواجهة شديدة من قبل المخالفين مما استدعى البلدية لإتخاذ القرارات الصارمة وهدم جميع المخالفات .

وجميع هذه الأبنية المخالفة تم تشيدها مؤخراً وتطبيقاً للقوانين والأنظمة النافذة قامت البلدية يوم أمس السبت بهدم جميع المخالفات الموجودة في المنطقة المذكورة وذلك للحفاظ على الممتلكات العامة ومكتسبات الأهالي .

كما وأن الجميع يعلم بأن هناك أشخاص قد قاموا ببيع الممتلكات العامة وخداع سكان المنطقة وبيعهم تلك الأراضي بشكل غير قانوني وهنالك دعاوى شخصية بحق هؤلاء الأشخاص وسينالون جزاءهم العادل من قبل القضاء المختص .

هذا وترجو بلدية الشعب في الرقة جميع الأهالي في مدينة الرقة من عدم التعدي على الممتلكات العامة لانها ملك للجميع ولايحق لأحد ان يتلاعب بهذه الممتلكات وكل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للسجن والمسائلة القانونية.”