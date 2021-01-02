بعد إصابة اثنين من جنودها شمال شرقي حلب.. القوات التركية تقصف مناطق سيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً تنفذه القوات التركية على مناطق سيطرة القوات الكردية في كل من مطار منغ وتل عجاب وخربة شعالة ومحيط تل رفعت بريف حلب الشمالي، وسط اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة من طرف، وقوات مجلس الباب العسكري من طرف آخر على محور عبلة شمال شرقي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، ويأتي القصف التركي بعد إصابة اثنين من الجنود الأتراك برصاص قناص في محور حزوان بريف الباب شمال شرق حلب.

ونشر المرصد السوري قبل نحو أسبوع، أن القواعد التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة، قرى مرعناز وحربل والشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، تزامناً مع اشتباكات متقطعة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محاور قرية مرعناز، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.