بعد إصابته برصاص مجهولين شرقي دير الزور.. وفاة أحد وجهاء عشيرة “الركيوات” متأثراً بجراحه

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفاة أحد وجهاء عشيرة “الركيوات” متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم أمس، بعد قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليه على أطراف قرية التوامية قرب مدينة البصيرة شرقي دير الزور، حيث جرى نقله إلى مشفى مدينة الحسكة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 582 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 205 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 373 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.