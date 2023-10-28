بعد إعدام ابنه قبل 10 أيام في درعا.. مجهولون يستهدفون بعبوة ناسفة منزل والده في بلدة اليادودة

بعد إعدام ابنه قبل 10 أيام في درعا.. مجهولون يستهدفون بعبوة ناسفة منزل والده في بلدة اليادودة

محافظة درعا: دوى انفجار في بلدة اليادودة بريف درعا، نتيجة استهداف بعبوة ناسفة لمنزل والد اتهم بالعمالة لـ”حزب الله” اللبناني وجرى إعدامه من قبل خاطفين في 17 تشرين الأول، دون تسجيل خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على المادية في المنزل.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 433 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 345 شخصا، هم:

– 123 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 26 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 146 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

-24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.