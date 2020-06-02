بعد إفراغ حمولتها.. قافلة مساعدات عسكرية ولوجستية للقوات الأمريكية تغادر مناطق نفوذ “قسد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، عودة نحو 50 شاحنة عسكرية للقوات الأمريكية إلى إقليم كردستان العراق بعد أن أفرغت حمولتها في قواعدها العسكرية في شمال شرق سورية.

ورصد المرصد السوري، اليوم، عبور عربات أمريكية برفقة شاحنات محملة بالأسلحة قادمة من دير الزور في طريقها إلى قاعدة استراحة الوزير.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 13 أيار الفاىت، دخول رتل لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، يتالف من نحو 50 شاحنة، تحمل مواد لوجستية وعسكرية، حيث اتجه نحو قواعدها في الحسكة ودير الزور ضمن نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.