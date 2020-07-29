بعد إلغاء الدورية المشتركة مع الروس.. القوات التركية تسير دورية على طريق اللاذقية – حلب الدولي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه جرى إلغاء تسيير دورية مشتركة بين الروس والأتراك على طريق حلب – اللاذقية الدولي، لليوم الثاني على التوالي لأسباب مجهولة حتى اللحظة، واقتصر الأمر على قيام القوات التركية بتسيير دورية منفردة انطلقت من النيرب وسارت على الطريق الدولي وصولاً إلى قرية عين حور، يأتي ذلك بعد انتشار القوات التركية بشكل مكثف على كامل طريق حلب – اللاذقية الدولي منذ الأمس تمهيداً لتسيير دورية روسية – تركية مشتركة على الطريق.

وكان المرصد السوري قد رصد صباح أمس الثلاثاء، انتشار مكثف للقوات التركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث قام الجنود الأتراك بالانتشار ضمن ريفي إدلب الجنوبي والغربي منذ ساعات الصباح الأولى، تمهيداً لتسيير دورية مشتركة جديدة مع القوات الروسية على طريق الـ “M4″، وكان المرصد السوري رصد في الـ 22 من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة، على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت من قرية ترنبة شرق إدلب ووصلت إلى منطقة عين حور، وهي آخر منطقة على الاتستراد ضمن مناطق نفوذ الفصائل، لتكون بذلك الدورية المشتركة الـ 22 قد أتمت الاتفاق الروسي – التركي الذي جرى في الخامس من شهر آذار الفائت، بما يخص تسيير دوريات مشتركة على كامل اتستراد الـ M4 وفقاً لبنود الاتفاق.