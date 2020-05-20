بعد إلقاء القبض على عناصر من الأسايش.. القوى الأمنية التابعة لـ”قسد” تتمكن من اعتقال هاربات من “دويلة الهول”

بعد إلقاء القبض على عناصر من الأسايش.. القوى الأمنية التابعة لـ”قسد” تتمكن من اعتقال هاربات من “دويلة الهول”

ألقت قوى الأمن الداخلي وقوات خاصة من “قسد” على مجموعة نسوة هربن من قسم المهاجرات الأجانب في ” دويلة الهول” شرق الحسكة، ليلة أمس.

على صعيد متصل، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن القوى الأمنية تمكنت من اعتقال عدد من عناصر الأسايش بتهمة مساعدة عوائل التنظيم على الفرار مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وكانت مجموعة مؤلفة من 7 نساء هربن من مخيم الهول ليلة أمس، حيث شهدت المنطقة حالة من الاستنفار من جانب قوات سوريا الديمقراطية أثناء البحث عن الفارين

وتضم “دويلة الهول” نحو 70 ألفا من النازحين السوريين واللاجئين العراقيين والآلاف من عوائل تنظيم “ الدولة الإسلامية”، ويشهد المخيم عمليات قتل واعتداءات من جانب نساء منتسبات للتنظيم في عدد من قطاعات المخيم.