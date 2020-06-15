بعد إلقاء القبض عليهم في محاولة السرقة بريف عين عيسى.. الأهالي يهينون 5 عناصر من قوات النظام 

تعرضت مجموعة من عناصر قوات النظام للضرب المبرح والإهانة على يد الأهالي، ليلة أمس، بعد إلقاء القبض عليهم في إحدى مزارع الماشية في ريف عين عيسى.

ووفقا لمصادر المرصد السوري اعتقل الأهالي 5 عناصر من قوات النظام أثناء محاولتهم سرقة المواشي في قرية الفاطسة جنوب عين عيسى.

وكان الأهالي سلموا العناصر الخمسة إلى قوات سوريا الديمقراطية، التي سلمتهم بدورها إلى قوات النظام هناك.

ورصد المرصد السوري في 31 أيار الفائت، تعفيش عناصر قوات النظام لممتلكات المواطنين في عدة قرى في ريفي الحسكة والرقة، حيث حاول رتل عند معبر الهورة جنوب مدينة الطبقة، يضم عدة حافلات وعناصر للجنود يحمل على متنه أسطوانات غاز ومواد غذائية وحيوانات، وجميعها مسروقة من منازل المدنيين في ريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الشمالي، حاول الخروج من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وتمكنت قوى الأمن الداخلي بالطبقة من مصادرة المسروقات قبل خروجها إلى مناطق نفوذ النظام، كما أقامت حواجز أمنية على الطرقات هناك.