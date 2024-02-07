بعد إنهاء التحقيقات الأمنية.. قوى الأمن الداخلي “الأسايش” تفرج عن 20 شخص اعتقلوا خلال حملة “الإنسانية والأمن” في مخيم الهول

محافظة الحسكة: أفرجت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عن 20 معتقل لديها، وهم من بين الذين اعتقلوا خلال حملة “الإنسانية والأمن” قبل أيام داخل مخيم الهول الواقع في أقصى جنوب شرق الحسكة، بدعم من قوات “التحالف الدولي”، بحثاً عن أفراد الخلية المسؤولة عن شن عمليات في مناطق “قسد”، إلى جانب المتورطين في ترويج وتسويق أفكار “التنظيم”.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن الإفراج عن هؤلاء تمت لعدم ثبوت التهم الموجهة إليهم، بعد تحقيقيات أمنية.

وأنهت يوم أمس قوى الأمن الداخلي “الأسايش” المرحلة الثالثة من عملية “الإنسانية والأمن” بعد 11 يوماً من انطلاقها.

وشنت القوى الأمنية خلالها مداهمات واعتقالات في قسم المهاجرات الخاص بعوائل خلايا “التنظيم”.

واصدرت القوى الأمنية بيانا طالبت خلاله حل معضلة عائلات “التنظيم” في مخيم الهول، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المعتقلين.

وبدأت وحدات من القوى الأمنية بتاريخ 27 من كانون الثاني الفائت، بحملة أمنية المرحلة الثالثة استكمالا لعملية” الإنسانية والأمن”، داخل مخيم الهول الواقع في أقصى جنوب شرق الحسكة، وبدعم من قوات “التحالف الدولي”، وذلك بعد تزايد حدة هجمات خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” منذ مطلع العام الحالي، في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات، إلى جانب التهديدات المستمرة من “التنظيم” للأهالي في مناطق متفرقة ضمن نفوذ “قسد”