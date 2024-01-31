بعد إيعاز الحرس الثوري الإيراني لمجموعاته بتعليق العمليات العسكرية في سوريا.. قوات “التحالف الدولي” تجري تدريبات عسكرية في حقل العمر النفطي

محافظة دير الزور: سمع دوي انفجارين متتاليين في منطقة قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي، نتيجة تدريبات عسكرية تجريها قوات التحالف الدولي” بالذخيرة الحية، وتصاعدت أعمدة الدخان في منطقة القاعدة.

وتواصل قوات “التحالف الدولي” تدريباتها عسكرية في مناطق نفوذها، لرفع الجاهزية القتالية لقواتها في المنطقة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان ، صباح اليوم، إلى أن قيادة “الحرس الثوري” الإيراني أوعزت لمجموعاتها المقاتلة في سورية ودير الزور تحديداً، بإيقاف نشاطاتها العسكرية ضد القواعد الأمريكية في سورية، بالتوازي مع ذلك، تتواصل حالة الاستنفار القصوى منذ يوم أمس الأول في جميع مواقع الميليشيات الإيرانية في البادية السورية ودير الزور، تحديداَ في مواقع البوكمال ومنطقة المزارع في الميادين ومنطقة ريف تدمر التي تضم قوات من ميليشيا الحشد الشعبي العراقي.

وجاء ذلك، على خلفية اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لـ”حزب الله” العراقي بالوقوف خلف الهجوم على البرج 22 قرب الحدود السورية مع الأردن، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.