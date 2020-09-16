بعد اتفاق مع اللجنة المركزية في محافظة درعا.. “قوات الغيث” تنسحب من ريف درعا الغربي وتسلم حواجزها لمجموعات محلية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، انسحاب تعزيزات عسكرية لـ”قوات الغيث” التابعة للفرقة الرابعة، من مناطق زيزون وتل شهاب والعجمي ونبع الفوار وطريق المزيريب في ريف درعا الغربي، إلى منطقة الضاحية بدرعا.

يأتي ذلك بعد اتفاق قوات النظام مع اللجنة المركزية في محافظة درعا، بعد إعادة تفعيل مخفرين للشرطة في مدينة طفس والمزيريب، مع بقاء مجموعات محلية من أبناء المنطقة على شكل حواجز لتأمين الطريق من معسكر زيزون حتى مدينة درعا.

يذكر أن قوات النظام استقدمت تعزيزات من الفرقة الرابعة التابعة للنظام في أواخر شهر آب/أغسطس الفائت.

وكان المرصد السوري رصد، في 14 أيلول/سبتمبر، وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى مدينة الشيخ مسكين قادمة من معسكرات مدينة ازرع في ريف درعا، حيث توزعت القوات على عدة حواجز أمنية إضافة إلى استحداث حواجز جديدة على دوار المدينة، وشددت الحراسة على الطرق المحيطة بالمدينة.

كما استولت قوات النظام على منازل مدنيين وحولتها إلى ثكنات عسكرية لها، بعد طرد أصحابها منها.

يأتي ذلك بعد مقتل عنصرين من اللواء 61 التابع لقوات النظام في المنطقة.