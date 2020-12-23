بعد اتهامات لـ”الشبيبة الثورية” بالاعتداء على مكاتب الأحزاب الكردية.. اتهامات جديدة تطالها بعد الاعتداء على معاهد تعليمية في القامشلي 

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أقدمت مجموعات مسلحة على حرق معهد “الرسالة” التعليمي في حي قدوربك في مدينة القامشلي بريف الحسكة، ليلة أمس، وحاولت مجموعات أخرى حرق معهد “الخليل” للغات في حي الآشورية بمدينة القامشلي، وسط اتهامات لـ”الشبيبة الثورية” بهذه الأعمال التخريبية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن العاملون في تلك المراكز التعليمية تلقوا تهديدات بإغلاقها، لأنها تدرس مناهج التعليمية للنظام السوري، بينما ترفض هذه المعاهد الاعتراف بالمناهج التعليمية التي تفرضها “قسد” وتصفها بـ”المؤدلجة”.

وكانت مناطق في شمال شرقي سورية شهدت حملات تخريب، منتصف ديسمبر/كانون الأول، طالت مقرات لـ”أحزاب الكردية” تعمل تحت سقف المجلس الوطني الكردي، حيث اقتحمت مسلحون، مكتباً في مدينة القامشلي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، مكتباً “حزب الوحدة الكردستاني” في عين العرب “كوباني”، ومقراً لـ”حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني في سورية”، في مدينة الحسكة، ومقراً لـ”المجلس الوطني الكردي” في الدرباسية، وتعرضت تلك المكاتب والمراكز لعمليات حرق وتخريب، وسط اتهامات لـ”الشبيبة الثورية” بذلك، بينما أفادت مصادر المرصد السوري، بأن اتهامات تطال أحزاب المجلس الوطني الكردي بأنها تدفع ما بين 200 إلى 300 دولار أمريكي، للمواطنين المتواجدين في عين العرب “كوباني”، لقاء تشويه صورة “قسد” وبعض الشخصيات، في الوقت الذي تحضر تركيا وفصائلها لشن عمل عسكري على المنطقة.