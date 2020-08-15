بعد اتهامه بالتحرش بامرأة.. أهالي قرية في ريف تل تمر يعتدون بالضرب على عنصر في “قسد”

أصيب عنصر بـ”قسد” بجروح في رأسه، نتيجة عراكه مع أهالي قرية مجيبرة في ريف تل تمر الغربي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن أهالي القرية اتهموا العنصر بالتحرش بإحدى نساء القرية.

وفي سياق ذلك، داهم عناصر “الأسايش” القرية لاعتقال الأشخاص الذين اعتدوا على عنصر “قسد”.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 13 آب/أغسطس، بأن مجهولين سرقوا قطيعا مؤلفا من نحو 50 رأسا من الأغنام تعود ملكيتها لأحد النازحين من ريف دير الزور، ويسكن في قرية سعد بريف مدينة الصور شمال دير الزور الخاضع لسيطرة “قسد”.

كما أقدم عنصر من “الدفاع الذاتي” على التعرض لأحد رعاة الأغنام في ريف مدينة الطبقة الخاضعة لنفوذ “قسد”، واستولى على 630 رأسا، وذبح منهم 100 ووزعها على النقاط والحواجز العسكرية والأمنية.

وفي سياق ذلك، لاحقت القوى العسكرية والعشائرية السارق، وتم تعويض صاحب الأغنام بمبلغ وقدره 45 مليون ليرة سورية، بعد إعادة ما تبقى من القطيع خلال جلسة صلح بين الأطراف.