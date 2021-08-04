بعد اجتماع ضباط روس مع نظرائهم الأتراك في “نبع السلام”.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريفي تل تمر وأبو راسين بالحسكة

بعد اجتماع ضباط روس مع نظرائهم الأتراك في “نبع السلام”.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريفي تل تمر وأبو راسين بالحسكة

محافظة الحسكة: اجتمع وفد روسي مع ضباط أتراك، اليوم، في محطة كهرباء مبروكة غرب تل تمر، دون معرفة أسباب الاجتماع، وبعد ذلك، قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرى الدردارة والخشمة بريف تل تمر، وربيعات وتل ورد في ريف أبو راسين في ريف الحسكة.

كما قصفت القوات التركية المتمركزة في مناطق “نبع السلام” قرية أم الكيف ونقاط عسكرية لقوات النظام في قرية العبوش شمال تل تمر.

وفي نهاية تموز الفائت، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قرية الدردارة في ريف تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة، وسط إطلاق قنابل ضوئية فوق محاور ونقاط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد قصفوا بالأسلحة الثقيلة قرى الدردارة والكوزلية والخشمة والطريق الواصل بين تل تمر وأبو راسين “زركان” في ريف تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة.