بعد اختطافهما قبل يومين.. العثور على جثتي طفل ومواطنة من أهالي عفرين بالقرب من الحدود السورية – التركية شمالي حلب

بعد اختطافهما قبل يومين.. العثور على جثتي طفل ومواطنة من أهالي عفرين بالقرب من الحدود السورية – التركية شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على جثتين اثنتين تعود لطفل ومواطنة بالقرب من الحدود السورية – التركية بريف حلب الشمالي، وذلك بعد اختطافهما من قبل مجهولين قبل يومين، يذكر أن المواطنة والطفل من أهالي قرية دير صوان بريف عفرين.

وكان المرصد السوري أشار في الـ 21 من الشهر الفائت، إلى أن الفلتان الأمني يتواصل ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة، حالها كحال جميع المناطق السورية على اختلاف القوى المسيطرة، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، العثور على جثة شاب، ضمن أرض زراعية غربي مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن ظروف وطبيعة مقتله والجهة الفاعلة.