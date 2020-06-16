بعد اختطافهما من قِبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. العثور على شقيقين مقتولين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر المرصد السوري، أن الأهالي عثروا اليوم على شخصين اثنين مقتولين رمياً بالرصاص، عند أطراف قرية الطكيحي في ريف دير الزور الشرقي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الجثتين تعود لشقيقين أحدهما عنصر في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والآخر يعمل “موظف مدني” ضمن بلدية الشعب في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى اختطافهما من قِبل مسلحين يرجح أنهم خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” على مرأى الأهالي في بلدة الشحيل يوم أمس الأول

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 520 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 175 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 339 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.