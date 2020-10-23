بعد اختطافه.. مقتل متعاون مع “أجهزة النظام الأمنية” في ريف درعا الشمالي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا متعاوناً مع “أجهزة النظام الأمنية” من أمام منزله الواقع في مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، يوم أمس، ليتم العثور عليه اليوم مقتولاً في مقبرة المدينة.

والجدير بالذكر، أن المتعاون مع أجهزة النظام الأمنية تعرض لمحاولة اغتيال في أواخر أيلول/سبتمبر من الشهر المنصرم، نتج عنها إصابته بجروح خطيرة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 721 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 478، وهم: 132 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 213 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و89 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.