بعد اختطافه منذ نحو أسبوع.. العثور على جثة شاب مقتولًا في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: يتواصل الانفلات الأمني في عموم محافظة درعا، جنوبي سوريا، حيث عٌثر على جثة شاب مقتولًا قرب أوتوستراد صيدا في الريف الشرقي لدرعا، وذلك بعد اختطافه منذ نحو أسبوع من بلدة سحم الجولان أثناء عمله ضمن محل لصيانة الهواتف النقالة، من قِبل مسلحين مجهولين.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 966 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 651، وهم: 179 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و17 طفل، إضافة إلى 304 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 118 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 26 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.