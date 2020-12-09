بعد اختطافه من قِبل مجهولين.. العثور على جثة رجل من مهجري دمشق إلى عفرين شمال غربي حلب

بعد اختطافه من قِبل مجهولين.. العثور على جثة رجل من مهجري دمشق إلى عفرين شمال غربي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: على وقع الانتهاكات المتواصلة في مدينة عفرين وريفها، من انتشار عصابات خطف، وفوضى انتشار السلاح، والاعتقالات التعسفية التي تطال المدنيين بشكل شبه من قِبل الفصائل الموالية لأنقرة.

عُثر على رجل من أبناء حي الميدان الدمشقي متوفي جراء نوبة قلبية بالقرب من بلدة شران بريف مدينة عفرين شمالي غربي حلب، برفقة شخص آخر ما يزال على قيد الحياة حيث كانوا مختطفين منذ نحو من أسبوع من قِبل جهة مجهولة.

وكان المرصد السوري، نشر يوم أمس، أن الأهالي عثروا على جثة طفل في العقد الأول مقتولاً في حقول قرية الحمام التابعة لعفرين في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات إضافية.