بعد اختطاف طفلة من مدينة عفرين.. الشرطة العسكرية تداهم مقرا للفصائل الموالية لتركيا وتحررها

تمكنت الشرطة العسكرية في عفرين من تحرير طفلة اختطفها عصابة من “جيش النخبة” الموالي لتركيا، بعد مداهمة مقرهم في قرية عمارا ميدانكي بريف عفرين.

وبعد إلقاء القبض على العصابة اعترفوا على آخرين وعددهم 13 شخص من الفصيل، قاموا بعمليات خطف وسرقة في المنطقة.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أبلغت، اليوم، بأن مجموعة مسلحة تابعة لـ”الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، داهمت عددا من المنازل في قرية “عرب شيخو” التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين شمال غرب حلب، واعتقلت 6 مواطنين من سكان القرية الأصليين، لأسباب غير معروفة.

وبحسب مصادر المرصد السوري، جرى اطلاق سراح ثلاثة منهم بعد إجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل ذلك، فيما لايزال مصير البقية مجهولاً حتى اللحظة.