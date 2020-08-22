بعد اختطاف وتعذيب عنصر في “القوى الأمنية”.. مجهولون يفرجون عنه ويهددونه بالقتل في حال مواصلة عمله

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اختطف مجهولون يعتقد أنهم خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور الغربي، عنصرا من قوى الأمن الداخلي، أثناء مغادرته مركز الحوائج في قرية الصعوة، واقتادوه إلى مكان مجهول.

وهدد الخاطفون العنصر بالقتل في حال لم يترك العمل في “قوى الأمن”، ثم ألقوه في أحد البساتين القريبة من منزله في قرية الصعوة، بعد تعذيبه من قبلهم.

ورصد المرصد السوري قبل قليل، اعتقال عنصر سابق في قوات سوريا الديمقراطية بعد انشقاقه عن تنظيم “الدولة الإسلامية”، من المكان الذي يعمل به بالقرب من جسر مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، من قبل عناصر من القوات الأمريكية و”قسد”، واقتادوه إلى منزله في قرية الزر بريف ديرالزور الشرقي، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة بعد تفتيش منزله.

يذكر أن المعتقل كان عنصرا سابقا في تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل انخراطه في صفوف “قسد” ثم اعتزل بعد سجنه وتعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة في قرية الرز.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، اليوم، مقتل عامل بلدية “كومين” ضمن مناطق قوات سوريا الديمقراطية جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، أثناء تواجده في سوق لبيع المواشي في قرية “جمة” الواقعة في القسم الشرقي لمحافظة دير الزور.