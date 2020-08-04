بعد اختطاف 4 أشخاص.. اشتباكات عنيفة بين خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” والمسلحين الموالين للنظام في ريف حماة الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين قوات “الدفاع الوطني” الموالية لقوات النظام من جهة، ومسلحين يرجح أنهم عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، في قرية جب أبيض ضمن ريف حماة الشرقي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات جاءت ردا على اختطاف 4 أشخاص من قرية أبو لفة الواقعة في الريف ذاته، حيث تمكن أحد المختطفين من الفرار، وأبلغ قوات “الدفاع الوطني” عن مكان احتجاز بقية المختطفين.

ويواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” نشاطه ضمن البادية السورية منذ آذار/ مارس 2019، بينما كثف هجماته بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، في 2 آب/أغسطس، ارتفاع حصيلة قتلى عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” إلى 4، بالإضافة إلى جرح آخرين، إثر هجوم نفذته خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع لقوات النظام وميليشيا الدفاع الوطني في محيط حقل “الخراطة” النفطي الواقع في القطاع الجنوبي من محافظة دير الزور، حيث استمرت الاشتباكات بين الطرفين لعدة ساعات.

واستقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.