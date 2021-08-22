بعد اختفائه نحو شهرين.. مواطنون يعثرون على جثة عنصر في “قسد” في ريف دير الزور

بعد اختفائه نحو شهرين.. مواطنون يعثرون على جثة عنصر في “قسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: عثر مواطنون على جثة أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، مدفونة عند أطراف بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد فقدانه منذ ما يقارب 60 يومًا.

ويأتي ذلك مع تزايد نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “قسد”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 783 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 277 مدنياً، من بينهم 17 طفل و14 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 502 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.