بعد اختفائه 3 أيام.. أهالي يعثرون على جثته بريف درعا

محافظة درعا: عثر أهالي على جثة شاب ينحدر من بلدة تسيل بريف درعا الغربي ويعمل في الزراعة، مقتول، بعد 3 أيام من اختفائه، على الطريق الواصل بين تل الجابية – جاسم بريف درعا ، دون معرفة الأسباب.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 33 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم34 شخص، هم: 3 أطفال، و6 مواطنات، و 25 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 11 جرائم في درعا راح ضحيتها 11 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجلين وطفل وسيدة

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 3 جريمة في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 2 جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجلان

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

–2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 1 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجل