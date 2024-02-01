بعد اختطاف 10 مواطنين.. أهالي يتجمعون أمام مفرزة لشعبة المخابرات العسكرية ويقطعون طريق حمص-حماة 

تجمع مواطنون أمام مفرزة الأمن العسكري عند مدخل مدينة تلبيسة وحاول نحو 100 رجل قطع الطريق الرئيسي حمص-حماة بالإطارات المشتعلة، للضغط على القوى الأمنية للإفراج عن مختطفين.

واختطفت عصابة 10 أشخاص بينهم نساء من محافظة حمص، عصر اليوم، كانوا في طريقهم إلى لبنان عبر طرق التهريب.

وتشهد مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي انتشاراً واسعاً لعصابات الخطف والسلب التي تطال المدنيين داخل القرى الريفية وعلى الأوتوستراد الرئيسي بالتنسيق مع مجموعات تابعة لـ”شجاع العلي” الذي يحظى بمكانة مرموقة لدى “حزب الله” اللبناني والذي يعتبر المسؤول عن عمليات التفاوض لاستلام أموال الفدية من ذوي المختطفين، بالوقت الذي لم تتخذ المفارز الأمنية المتواجدة في المنطقة أي إجراء للحد من انتشار ظاهرة الخطف والسرقة التي أثقلت كاهل المدنيين.