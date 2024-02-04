بعد ارتفاعها لأسعار خيالية.. اللحوم بأنواعها تغيب عن موائد السوريين ضمن مناطق سيطرة النظام

تغيب اللحوم بأنواعها عن موائد غالبية العائلات السورية ضمن مناطق النظام بعد أن وصلت أسعارها لحد كبير جداً فاق بأضعاف قدرة العائلات نتيجة الفارق الكبير بين رواتب الموظفين وأجور العمال من جهة، ومتطلبات المعيشية والارتفاع الكبير بأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية من جهة ثانية، الأمر الذي أدى إلى اعتماد المواطن على شراء المواد الأساسية والامتناع عن شراء اللحوم بأنواعها.

وبلغ سعر كيلو لحم الغنم “بدون دهون” وفقاً لتسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام، إلى 210 آلاف ليرة سورية، وكيلو لحم الخروف الحي 85 ألف ليرة سورية، وكيلو لحم غنم “مسوف”، إلى 120 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو لحم العجل إلى 150 ألف ليرة سورية، وكيلو الشرحات إلى 325 ألف ليرة سورية.

أما أسعار لحوم الفروج وفقاً لتسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد كانت على النحو التالي: كيلو الدبوس 45000 ليرة سورية، كيلو الشرحات 66000 ليرة سورية، كيلو السودة 60000 ليرة سورية، كيلو الفروج الحي 30000 ليرة سورية، أما سعر الفروج المشوي في المطاعم فقد وصل إلى إلى 90000 ليرة سورية، والفروج “البروستد” 90000 ليرة سورية،

وبينما تحدد حكومة النظام أسعار اللحوم، يؤكد الكثير من المواطنين بأنه لا يوجد أي إلتزام بهذه الأسعار من قبل أصحاب المحلات و”القصابين”، حيث تفوق أسعار السوق بكثير الأسعار المحددة، ليجد المواطن نفسه عاجزاً عن تأمين وجبة واحدة من اللحوم لعائلته بينما يتمكن البعض من شراء اللحم بالأوقية لمرة واحدة شهرياً.

وعلق الكثير من المواطنين على أسعار اللحوم في الأسواق بأنها خيالية مؤكدين بأنها أعلى بكثير من تسعيرة حكومة النظام، مطالبين بتخفيض أسعارها ومراقبة الأسواق للحد من جشع الكثير من الباعة الذين يحددون الأسعار حسب مزاجهم متذرعين بارتفاع سعر الخروف الحي نتيجة غلاف تكاليف الأعلاف والنقل والمحروقات وتكاليف اليد العاملة وانهيار قيمة الليرة السورية لحد كبير، ليكتفي بذلك المواطنين بمشاهدة اللحوم عن بعد بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.

وتجدر الإشارة هنا بأن بعض العائلات الفقيرة وذات الدخل المحدود باتت تلجأ في بعض الأحيان لشراء أنواع محددة من اللحوم نظراً لتدني أسعارها مثل رؤوس وأجنحة الفروج وعظام الخروف وغيرها من تلك الأنواع لتتمكن من تلبية رغبة أطفالها بتذوق اللحوم.

ومع استمرار تجاهل حكومة النظام للمآسي التي يعيشها السوريون تخرج بعض التصريحات من مسؤولين للتبرير، حيث قال رئيس “جمعية اللحامين” في تصريحات صحفية قبل أيام، إن ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى قلة العرض وفتح باب التصدير والذي ضاعف من السعر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والتكاليف”.

يشار بأن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 14509 شراء و14700 مبيع في العاصمة السورية دمشق، بينما وصل سعر صرفها في مدينة حلب إلى 14500 شراء و14700 مبيع، وفي مدينة الحسكة وصلت إلى 15000 شراء، 15100 مبيع.