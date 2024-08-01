بعد استدعاء العناصر من إجازاتهم.. الميليشيات إيرانية تصدر أوامر برفع حالة التأهب في دير الزور

بعد استدعاء العناصر من إجازاتهم.. الميليشيات إيرانية تصدر أوامر برفع حالة التأهب في دير الزور

محافظة دير الزور: أوعزت قيادة الميليشيات الإيرانية في دير الزور برفع حالة التأهب للدرجة القصوى ضمن مناطق سيطرتها واستدعاء العناصر وقادة المجموعات من جنسيات سورية وغير سورية من إجازاتهم، كما أخلت الميليشيات المقرات التابعة لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية – العراقية، ونقلت عربات تحمل راجمات صواريخ من المدينة باتجاه جهة مجهولة، وسط تأهب أمني شديد.

وتأتي هذه الإجراءات تحسباً لأي هجوم محتمل من قبل قوات “التحالف الدولي” بعد تزايد حدة المواجهات بينهما في شرق دير الزور عبر تبادل القصف والاستهدافات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، استنفاراً أمنياً مكثفاً للميليشيات الإيرانية في مدينتي البوكمال والميادين غربي دير الزور، عبر تعزيز المواقع العسكرية وتحريك المعدات الثقيلة والتنقل بسيارات مدنية للتمويه على طول خط الجبهة مع قوات سوريا الديمقراطية على ضفة نهر الفرات الغربية، وسط تحليق للطيران الحربي والمسير فوق مستودعات عياش ومدينة دير الزور والبغيلية والقرى السبعة في ريف دير الزور.